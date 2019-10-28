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HÜS hastası küçük Satı, yardım bekliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK Adana'da, geçirdiği Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalan Satı Atar'ın (9) ilaç masrafının devlet tarafından ödendiği belirtildi.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK
Adana'da, geçirdiği Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalan Satı Atar'ın (9) ilaç masrafının devlet tarafından ödendiği belirtildi. Atar'ın tedavi gördüğü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ilaç masraflarının tamamının devlet tarafından karşılandığı kaydedildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 4 kutu ilacın, Satı Atar'a önceki ay verildiği belirtildi. Ayrıca aileye, sosyal ve ekonomik destek de verildiği kaydedildi.

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