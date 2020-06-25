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  4. Hüsamettin Cindoruk: AKP Demokrat Parti'nin mirasçısı değil, karşıtıdır

Hüsamettin Cindoruk: AKP Demokrat Parti'nin mirasçısı değil, karşıtıdır

25.06.2020 21:30 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye siyasi tarihinin son 70 yılının hem tanığı hem de aktörü. Cindoruk ile Yassıada yargılamaları ve bu yargılamaları geçersiz kılan, hafta başında kabul edilen kanunu BBC Türkçe'ye yorumladı. Berza Şimşek ve Ege Tatlıcı'nın haberi.

Hüsamettin Cindoruk: AKP Demokrat Parti'nin mirasçısı değil, karşıtıdır

https://www.youtube.com/watch?v=\_0Ozm1E1xHE

Haber: Berza Şimşek, Ege Tatlıcı

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye siyasi tarihinin son 70 yılının hem tanığı hem de aktörü.

Siyasi yaşamına 1952 yılında Demokrat Parti (DP) gençlik kollarında başladı.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Yassıada'da yargılanan DP'lilerin avukatlığını yaptı.

Bugün 87 yaşında olan Cindoruk, o dönem Yüksek Adalet Divanı'na hakaret suçundan 2,5 ay hapis yattı.

Siyasi yaşamı boyunca DP çizgisini korudu.

Cindoruk, siyasi yaşamına 1990'larda siyasi sağın önemli partilerinden Doğru Yol Partisi'nde devam etti. 1991 ile 1995 yılları arasında TBMM başkanlığı yaptı.

Cindoruk, 17 Nisan 1993'te Turgut Özal'ın yaşamını yitirmesinin ardından yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar bir ay gibi bir süre cumhurbaşkanlığına vekalet etti.

DYP'den ayrıldıktan sonra yoluna Demokrat Partisi adını verdiği partisinde devam etti. 2011 yılında bu partinin genel başkanlığından ayrılarak, aktif siyasi yaşamına da son verdi.

Cindoruk ile Yassıada yargılamaları ve bu yargılamaları geçersiz kılan, hafta başında kabul edilen kanunu, Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşümünü ve AKP-DP arasındaki benzer ve farklı yanları konuştuk.

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