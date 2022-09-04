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Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı?

04.09.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hüsamettin Tanrıkulu son dakika haberinin ardından merak konusu oldu. Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldığı aktarılan teröriste ilişkin yaşanan flaş gelişme sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı?

Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı?

Hüsamettin Tanrıkulu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, Hüsamettin Tanrıkulu kimdir? Bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu yakalandı mı? Detaylar haberimizde...

HÜSAMETTİN TANRIKULU KİMDİR?

Hüsamettin Tanrıkulyu, PKK/KCK'nın talimatıyla Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan teröristtir.

HÜSAMETTİN TANRIKULU YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı."

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