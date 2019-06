Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

‘Bu manzara her yerde bulunmaz’

Huser’in manzarasının hiçbir yerde bulunamayacağını dile getiren Tuğçe Aksungur ise herkesi Huser’i görmeye davet etti. Aksungur “Buraya İstanbul’dan geldim ve geldiğime de çok memnunum, çok mesudum. Boş bulunduğunuz her zaman çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. Hafta sonunu değerlendirmek için çok harika bir yer. Çok bakir kalmış bir yer. Buraları değerlendirelim. Bu manzara her yerde bulunmuyor. Bunları da değerlendirelim ama doğayı da güzel bırakalım” ifadelerini kullandı.

1 yıldır sis denizi görmeyi hayal ediyordu

Aslen Trabzonlu olan fakat İstanbul’da yaşayan Ebru Gürdamur ise 1 yıldır sosyal medyada gördüğü Huser’e gelmenin hayalini kurduğunu dile getirerek “1 yıl önce buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Yolları zordur, yokuş çıkmak zordur ama manzara Huser’den seyredilir. Çok memnun kaldım çok güzel” diye konuştu.

Diyarbakır’dan tatil için Rize’ye gelen ve Rize’nin yaylalarını gezen Medeni Kartal ise “Burası çok güzel. Bu manzara hiçbir yerde yoktur. Çok tanıtılmıyor buralar. Biz çok memnun kaldık buradan. Farklı bir ambiyans. Hiç böyle beklemiyorduk. Biraz yollar kötü ama değdi. Yollar ne kadar kötü olsa da buraya gelmek güzel” derken, bir başka Trabzonlu Nuray Can ise “Çok beğendim mükemmel. Karadeniz’in incileri zaten yaylalar. İstanbul’dan geliyorum. Gün batımını bekliyorum. Sosyal medyadan gördük burayı, sosyal medyayı çok takip ediyoruz” dedi.