HABER

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Rize’nin bulutların üzerindeki yaylası olarak bilinen Huser Yaylası, turizm sezonunun açılmasıyla turistlerin akınına uğradı.Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımdaki Huser Yaylası Rize’nin sosyal medyada en çok paylaşılan yaylalarından bir tanesi.

Rize’nin bulutların üzerindeki yaylası olarak bilinen Huser Yaylası, turizm sezonunun açılmasıyla turistlerin akınına uğradı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımdaki Huser Yaylası Rize’nin sosyal medyada en çok paylaşılan yaylalarından bir tanesi. Yoğun sis denizinin üzerinde bulunan yaylaya fotoğraf çektirmek için turistler birbiriyle yarışıyor. Çamlıhemşin’e ortalama 60 kilometre uzaklıkta bulunan yaylanın yolları gidenleri yorsa da manzarayı gören yolun yorgunluğunu unutarak yaylaya hayran kalıyor.
Zirvede kurulan salıncakla sallanarak fotoğraf çektirmek isteyen turistler salıncak için sıraya girmek zorunda kalıyor. Harika bir görsel şölen olan Huser Yaylası’nda çalınan tulum ve tulum ezgileri ile oynanan horon turistlerin dikkatini çekiyor. Bazı turistler bölge halkına horon oynarken eşlik ederek böylelikle yöre oyunlarını da öğrenmiş oluyor. Sosyal medyada eşi benzeri olmayan görseller yayınlamak isteyen vatandaşlardan kimi güneşin batmasını bekliyor, sesi güzel olanlar ise manzaraya karşı şarkı söyleyerek anı ölümsüzleştiriyor.
Yayla yollarının kötü olmasından şikayet eden yaylanın yerlisi Mehmet Ali Ergin “Turistlerden memnunuz ama bölgemizde turistlere yetecek kadar konaklamak için yer yok. Bir de yollarımız çok kötü. Bizim bir arkadaşımız turist getiriyordu. Araba battı, turistler çok sıkıntılar çektiler, bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Yerli turist olsun, yabancı turist olsun, yeter ki insan olsun biz buraya dünyayı çağırıyoruz. Dünyanın dönerken insanları buraya boşaltmasını istiyorum” dedi.

‘Bu manzara her yerde bulunmaz’
Huser’in manzarasının hiçbir yerde bulunamayacağını dile getiren Tuğçe Aksungur ise herkesi Huser’i görmeye davet etti. Aksungur “Buraya İstanbul’dan geldim ve geldiğime de çok memnunum, çok mesudum. Boş bulunduğunuz her zaman çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. Hafta sonunu değerlendirmek için çok harika bir yer. Çok bakir kalmış bir yer. Buraları değerlendirelim. Bu manzara her yerde bulunmuyor. Bunları da değerlendirelim ama doğayı da güzel bırakalım” ifadelerini kullandı.

1 yıldır sis denizi görmeyi hayal ediyordu
Aslen Trabzonlu olan fakat İstanbul’da yaşayan Ebru Gürdamur ise 1 yıldır sosyal medyada gördüğü Huser’e gelmenin hayalini kurduğunu dile getirerek “1 yıl önce buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Yolları zordur, yokuş çıkmak zordur ama manzara Huser’den seyredilir. Çok memnun kaldım çok güzel” diye konuştu.
Diyarbakır’dan tatil için Rize’ye gelen ve Rize’nin yaylalarını gezen Medeni Kartal ise “Burası çok güzel. Bu manzara hiçbir yerde yoktur. Çok tanıtılmıyor buralar. Biz çok memnun kaldık buradan. Farklı bir ambiyans. Hiç böyle beklemiyorduk. Biraz yollar kötü ama değdi. Yollar ne kadar kötü olsa da buraya gelmek güzel” derken, bir başka Trabzonlu Nuray Can ise “Çok beğendim mükemmel. Karadeniz’in incileri zaten yaylalar. İstanbul’dan geliyorum. Gün batımını bekliyorum. Sosyal medyadan gördük burayı, sosyal medyayı çok takip ediyoruz” dedi.

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

Antalya'da korkunç anlar! Metrelerce savrulup, acı içinde yere yığıldı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı

On Numara sonuçları 16 Haziran: Büyük ikramiye 4’e bölündü

4 ilden 4 talihli çıktı!

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.