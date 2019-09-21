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Huser Yaylası'nda kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

  Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize)- RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize)- RİZE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kapladı.

Karadeniz’de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte , dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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