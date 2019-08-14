Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdiler

İstanbul'dan tatil için Rize'ye gelen Dilara Şahin, "Yaylayı çok beğendik. Gün batımını bekliyoruz. Fotoğraflar çektirdik. Hayalimdi çok mutluyum” dedi. Deniz Kazıcı ise "İnternetten burayı gördük geldik çok beğendik. Salıncağa binip sis denizi fotoğrafı çektirmek istiyorum. Burası sosyal medyadan çok paylaşılıyor. O güzel fotoğrafları ben de çektirmek istiyorum. O yüzden salıncakta sallanmak için sırasına girdim" diye konuştu. Avusturya’dan geldiğini söyleyen Kazım Yılmaz ise, ”Buraya gelmek için biraz yorulduk. Yolu biraz dik ve kötü ama çok harika bir yer. Salıncak için sıra var ama beklemeye değer" ifadelerini kullandı.



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