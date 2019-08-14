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Huser Yaylası'nda salıncak için sıraya girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Huser Yaylası'nda yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçileri büyülüyor.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Huser Yaylası'nda yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçileri büyülüyor. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor. Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylası'ndaki salıncakta sallanmak isteyenler, bayramda yaylaya akın etti. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, ünü sosyal medyada yayılan salıncakta sallanmanın keyfini çıkarıyor. Kurban Bayramı tatilinde yaylaya akın edenler, salıncakta sallanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyenler, sırası gelince sis bulutunun üzerinde 5 dakika sallanarak, eğlenceli anlar yaşadı. Salıncak meraklıları o anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Yaylaya çıkanlar, gün batımını da izledi, horon oynayarak yöresel türkülere eşlik etti.

İstanbul'dan tatil için Rize'ye gelen Dilara Şahin, "Yaylayı çok beğendik. Gün batımını bekliyoruz. Fotoğraflar çektirdik. Hayalimdi çok mutluyum” dedi. Deniz Kazıcı ise "İnternetten burayı gördük geldik çok beğendik. Salıncağa binip sis denizi fotoğrafı çektirmek istiyorum. Burası sosyal medyadan çok paylaşılıyor. O güzel fotoğrafları ben de çektirmek istiyorum. O yüzden salıncakta sallanmak için sırasına girdim" diye konuştu. Avusturya’dan geldiğini söyleyen Kazım Yılmaz ise, ”Buraya gelmek için biraz yorulduk. Yolu biraz dik ve kötü ama çok harika bir yer. Salıncak için sıra var ama beklemeye değer" ifadelerini kullandı.

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