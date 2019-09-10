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Hüseyin Avni Coş'un isminin kaldırıldığı parkın adı Funda Sakman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirlova ilçesindeki Vali Hüseyin Avni Coş Parkı'nın ismi değiştirildi.

Hüseyin Avni Coş'un isminin kaldırıldığı parkın adı Funda Sakman oldu

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın İncirlova ilçesindeki Vali Hüseyin Avni Coş Parkı'nın ismi değiştirildi. Parka, Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmak amacıyla 21 Kasım'da babasıyla yola çıkan; ancak Denizli Acıpayam'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren Funda Sakman'ın (25) adı verildi. Tabelası değiştirilen park, törenle hizmete açıldı.
İncirliova Belediye Meclisi'nce temmuz oturumunda alınan kararla 'Vali Hüseyin Avni Coş' olan parkın adı, 'Funda Sakman' olarak değiştirildi. Acarlar Mahallesi'ndeki parkın tabelasının yerine yenisi konuldu. Bakımı yapılıp, elden geçirilen parkın açılışı için dün tören düzenlendi. Törene İncirliova Belediye Başkanı İYİ Parti'li Aytekin Kaya, parka ismi verilen Funda Sakman'ın babası Mustafa Sakman ve annesi Türkan Sakman, belediye çalışanları ve çok sayıda davetli ile ilçe sakini katıldı.
Törende konuşan Başkan Kaya, "Göreve geldiğimde bu parkın üstünde bir valinin ismi vardı. Üniversiteyi başarılı bir şekilde tamamlayıp, yüksek puan alıp, devlet dairesinde çalışmaya hak kazanan ve göreve başlamak için babası ile Budur'a giderken kazada yaşamını yitiren Funda Sakman'ın ismini ile değiştirdik. Türkiye'de ve İncirliova'da çok sayıda genç, uyuşturucunun tuzağına düşüyor. Ben de gençlere örnek olması açısından böyle bir şey yapıp, parka kazada yaşamını yitiren Funda Sakman'ın adının verilmesini sağladım. Bunu yaparken de herkesin desteğini aldım" dedi.
Başkan Kaya, Hüseyin Avni Coş'un isminin, geçmişteki bazı davranışları nedeniyle parka yakışmadığını düşünüp, değiştirme gereğini duyduklarını belirtti.
'SÜRPRİZ OLDU'
Parka kızının isminin verildiğini son anda öğrendiğini belirten Mustafa Sakman ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Benim en son haberim oldu. Büyük bir sürpriz oldu. Duyunca şaşırdım, inanamadım. Emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kaya, parkın açılışını Funda Sakman'ın babası Mustafa ve annesi Türkan Sakman ile yaptı. Açılışın ardından katılımcılara aşure ikram edildi.
KPSS'de yüksek puan alıp, Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde büro personeli olarak çalışmaya hak kazanan Funda Sakman, göreve başlamak amacıyla 21 Kasım'da şehre gelirken, babasının kullandığı otomobilin karşıdan gelen başka otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAFLI

Hüseyin Avni Coş'un isminin kaldırıldığı parkın adı Funda Sakman olduHüseyin Avni Coş'un isminin kaldırıldığı parkın adı Funda Sakman olduHüseyin Avni Coş'un isminin kaldırıldığı parkın adı Funda Sakman olduHüseyin Avni Coş'un isminin kaldırıldığı parkın adı Funda Sakman oldu

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