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Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Osmanlı sadrazamlarından Hüseyin Avni Paşa'nın 4'üncü kuşak torunları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu Hisarı'ndaki ayaklarının olduğu 113 dönümlük arazinin dedelerine ait olduğu gerekçesiyle dava açtı. Hüseyin Avni Paşa'nın oğlundan gelen 16 mirasçının davasına, kayıp kızının mirasçısı 30 kişi daha eklendi.

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Osmanlı'da Abdülaziz'in padişahlığı döneminde sadrazamlık yapan Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, FSM'nin Anadolu yakası tarafında yer alan ve içinde 30-35 villanın da bulunduğu 113 dönümlük arazinin dedelerine ait olduğu gerekçesiyle veraset ilamı davası açtı. Hüseyin Avni Paşa'nın oğlu Fuat Bey ve 2 kızından soyu devam eden Şerife Hediye'nin mirasçılarının davasını, Türkiye genelinde 970'e yakın benzer davayı da takip eden Keleşoğlu Danışmanlık firmasına bağlı avukatlar sürdürüyor.

İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava hakkında bilgi veren Keleşoğlu Danışmanlık firması sahibi Faruk Keleş, Osmanlı'da Sadrazam Hüseyin Avni Paşa'nın Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yakaavşar beldesinden olduğunu belirterek, "Şu anın genelkurmay başkanı olarak düşünün. Abdülaziz'i tahttan indirir ve buradaki öldürme- intihar olaylarına katılır ve Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi Çerkez Hasan tarafından da vurulur" dedi.

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KAYIP KIZI BULUNDU

Hüseyin Avni Paşa'nın, FSM'nin Anadolu Hisarı kısmındaki ayağının bulunduğu alanda taşınmazları olduğunu aktaran Keleş, "Osmanlı tapuları. Avni Paşa'nın normalde 3 çocuğu vardır, 1 oğlu Fuat Bey ile Fatıma Hayriye ve Şerife Hediye adlı 2 kız. Oğlu normalde nüfus kütüklerinde sabit gözükür ama 2 kızı gözükmez. Bir kızı zaten çocuksuz ölmüştür, diğer kızı Şerife Hediye de nüfuslarda gözükmediği için bu malları alamamış. Kız soyu bulunamadığı için veraset ilamını çıkaramamışlar ve hak sahipleri de mirastan faydalanamamış" diye konuştu.

Hüseyin Avni Paşa'nın İstanbul'da çok ciddi mal varlığı bulunduğuna dikkat çeken Keleş, "Kayıp kızı, 1817'ye ait tapu belgesi Osmanlı arşivlerinde bulunan tahrir kayıtlarında ortaya çıktı. Arşivde yaklaşık 3 ay önce bulduk. Yaklaşık 14 ay önce İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne oğlu Fuat Bey'in mirasçısı 16 kişi adına, yaklaşık 6 ay önce sahibi bilinmediği için kayyum atanan Beykoz, Anadolu Hisarı 604 ada 1 parseldeki 113 bin 761 metrekare arazi için veraset ilamı davası açtık. 3 ay önce kızının da tespitiyle Şerife Hediye soyundan gelen yaklaşık 30 mirasçı da 25 gün önce davaya müdahil oldu. Şimdi bilirkişi tarafından bu kişilerin soy araştırmaları, kimlik tespiti yapılıyor" dedi.

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ARAZİDE KAÇAK VİLLALAR VAR

Mahkemenin takdirinin veraset ilamı çıktıktan sonra görüleceğini belirten Faruk Keleş, şunları söyledi:

"Davada 'Kızı yoktur' denilmesine karşın veraset ilamında kızının soybağlarını çocuklarıyla beraber kurduk ve veraset ilamını bekliyoruz. Çıkar çıkmaz da doğru tapuya gidip, tapuyu isteyeceğiz. Arazi köprünün 3'üncü ayağının yanında fundalıklar var, burada ayaktan fundalıklara doğru uzanır. Köprüden bakıldığında da büyük bir ağaç fundalığı görülür ve tepeye kadar gider arazi. Tepede bazı yerlerde de kaçak villalar var; ama imar bile yok. Eski Osmanlı tapu kaydına bakıldığında 120 dönüme yakın ve şu an 30- 35 kaçak villa var. Eskiden gecekondu olarak girilmiş ve villaya dönüştürülmüş."

YALILAR VE DİĞER ARAZİLER İÇİN DE DAVA

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçılarının İstanbul, Isparta, Manavgat ve İzmir'de yaşadığını dile getiren Keleş, "Bu arazi haricinde Hüseyin Avni Paşa'nın kendi adını taşıyan Fuat Paşa Yalısı, bazı iş hanları ve araziler, Bursa ve Aydın'da tarlalar, Gelendost Avşar'da 500 dönüme yakın arazi ve Ümraniye Belediyesi'nin kamulaştırdığı 100 dönüme yakın araziyle milyarlarca liralık arazisi bulunmaktadır. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde davalar açılacak" diye konuştu.

Arazinin şu an imarlı olmadığını da belirten Keleş, değerinin en düşük metrekaresi 1000 liradan hesaplansa 113 milyon TL, imara açılırsa 10- 15 bin TL'den 1 milyar TL'yi aşabileceğini savundu.

Kaynak: DHA

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Hüseyin Avni Paşa osmanlı devleti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Abdulaziz

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
500 yıl önce de hep hazıra konuyorlardı 500 yıl geçti torunlar hala aynı kafada
Osmanlıda padişah efendi BOL KESEDEN SEÇ BEĞEN İSTEDİĞİN KADAR AL diyerek PAŞALARINA BİNLERCE-ONBİNLERCE DÖNÜM arazi dağıtmıştır. Halk mı ne yapıyor, üç karış toprağında çiftçilik yapmaya bir seneyi aç kalmadan atlatmaya çalışmaktadır, birde çocuk yapsın savaşa asker lazım. Padişahın zaten türk kelimesine tahammülü yoktur, 1 tane bile türk eş almamıştır., hatta bazı padişahlar türke köpek diye hitap etmiştir, hepsi internette var. Ta ki 1870'lere gelene kadar JÖNTÜRK hareketi başlayana kadar türk diye birşey yoktur. Hepinize hayırlı cumalar,
Çok zor iş benimde böyle bir davam oldu..23 yıl sürdü ama sonunda aldım tapumu..böyle davalarda çok iyi bir avukata ihtiyacınız var..sonuçta şunu bilinki dedelerinizden kalan hiç bir şey kaybolmaz..uğraşırsanız alırsınız malesef bizim ülkemizde böyle olayların sonuçlanması yılları alıyor..fakat şunuda belirteyim şimdi artık eskisinde birazdaha hızlı ilerliyor işler..
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