Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Osmanlı'da Abdülaziz'in padişahlığı döneminde sadrazamlık yapan Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, FSM'nin Anadolu yakası tarafında yer alan ve içinde 30-35 villanın da bulunduğu 113 dönümlük arazinin dedelerine ait olduğu gerekçesiyle veraset ilamı davası açtı. Hüseyin Avni Paşa'nın oğlu Fuat Bey ve 2 kızından soyu devam eden Şerife Hediye'nin mirasçılarının davasını, Türkiye genelinde 970'e yakın benzer davayı da takip eden Keleşoğlu Danışmanlık firmasına bağlı avukatlar sürdürüyor.

İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava hakkında bilgi veren Keleşoğlu Danışmanlık firması sahibi Faruk Keleş, Osmanlı'da Sadrazam Hüseyin Avni Paşa'nın Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yakaavşar beldesinden olduğunu belirterek, "Şu anın genelkurmay başkanı olarak düşünün. Abdülaziz'i tahttan indirir ve buradaki öldürme- intihar olaylarına katılır ve Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi Çerkez Hasan tarafından da vurulur" dedi.

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Hüseyin Avni Paşa'nın, FSM'nin Anadolu Hisarı kısmındaki ayağının bulunduğu alanda taşınmazları olduğunu aktaran Keleş, "Osmanlı tapuları. Avni Paşa'nın normalde 3 çocuğu vardır, 1 oğlu Fuat Bey ile Fatıma Hayriye ve Şerife Hediye adlı 2 kız. Oğlu normalde nüfus kütüklerinde sabit gözükür ama 2 kızı gözükmez. Bir kızı zaten çocuksuz ölmüştür, diğer kızı Şerife Hediye de nüfuslarda gözükmediği için bu malları alamamış. Kız soyu bulunamadığı için veraset ilamını çıkaramamışlar ve hak sahipleri de mirastan faydalanamamış" diye konuştu.