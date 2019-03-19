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Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini Demokrat Partiye katılan gençlerle kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Çekmeköy Demokrat Parti belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart Çanakkale zaferini Demokrat Parti’ye katılım sağlayan gençlerle kutladı.

Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini Demokrat Partiye katılan gençlerle kutladı

Çekmeköy Demokrat Parti belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart Çanakkale zaferini Demokrat Parti’ye katılım sağlayan gençlerle kutladı. İYİ Parti ve CHP Gençlik kolları başkanları Demokrat Partiye geçti.

Çekmeköy DP İlçe Başkanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Çınar Düğün Salonunda bir anma düzenledi. Program sırasında Şırnak’ta vatani görevini yapmakta olan bir grup asker, telefondan görüntülü olarak DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi ile görüştü.
Salondakilere hitaben askerler adına açıklamada bulunan bir er, "Dedelerimizin 104 yıl önce koruduğu bu toprakları bugün bizler koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Buradan sizleri ve yol arkadaşlarınızı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Haftaya askerliğim bittiğinde ben de sizlerin arasında olacağım inşallah. Hep birlikte sizi başkan yaptıracağız" dedi.

"Sizler için yüreklerimiz dua ile çarpıyor"
Sipahi de askerlerle yaptığı görüşmede, "Sizler için yüreklerimiz dua ile çarpıyor. Rabbim sizi korusun. Allah’a emanet olun" dedi.

CHP ve İYİ Parti’nin gençlik kolu başkanları DP’ye katıldı
Gecede Ak Parti, CHP ve İyi Parti’de önemli görevlerde bulunan bir grup siyasetçi törenle Demokrat Parti’ye katıldı. Demokrat Parti’ye katılım gerçekleştirenler arasında CHP Çekmeköy Gençlik Kolları Başkanı Okan Alkan, İyi Parti Çekmeköy Gençlik Kolları Başkanı Tolga Par, AK Genç Sivil Toplum Derneği Başkanı Tarık Akan, Ak Parti Çamlık Mahallesi temsilcisi Muhammet Çoban ve Ülkü Ocakları Teşkilatlanma Başkanı Salih Can Civelek ve bir grup siyasetçi yer aldığı kaydedildi.
DP’ye katılım gerçekleştiren yeni üyeler, salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışlanırken Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, partilerine katılan yeni üyelere tek tek sarılarak selamlaştı. Ardından gecede DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi bir konuşma gerçekleştirdi.

"Vurucu darbeyi sandıkta indireceğiz"
Partiye katılım gösteren siyasileri ’Aramıza hoşgeldiniz’ diye selamlayan Sipahi konuşmasında, "31 Mart’a kadar hep birlikte, ev ev dolaşıp kendimizi halkımıza anlatmaya devam edelim. Bu çalışmalarımızı sandığa yansıtalım. İkinci vurucu darbeyi de sandıkta indirelim. Çalışacağız ve birlikte başaracağız. Tekrar aramıza katılan arkadaşlarımıza ’hoş geldiniz’ diyorum. Sokaklarda ’İstanbul sevdam Çekmeköy aşkım’ diye pankart asanlara da bir çift lafım var. İnsan hiç aşkına ihanet eder mi? Sizler Çekmeköy’ü geride bırakarak aşkınıza ihanet ettiniz" dedi.

"Okan’ın istifasını ihraç diye açıkladılar"
Partilerine katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Okan Alkan ilgili gün içinde yaşanan gelişmelere de değinen Sipahi sözlerini şöyle tamamladı: "Okan sabah partisinden istifa etti. Öğlen ’ihraç ettik’ diye açıklamada bulundular. Onu yalnız sandılar. Kamuoyunu kandırdılar ama diğer arkadaşlarımızı unuttular. İyi Parti’den, Ak Parti’den ve ülkücü hareketten kardeşlerimiz Okan gibi aramıza katıldı".
Konuşmasının ardından Sipahi, partiye katılan yeni üyeler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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