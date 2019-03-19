Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini Demokrat Partiye katılan gençlerle kutladı

Çekmeköy Demokrat Parti belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart Çanakkale zaferini Demokrat Parti’ye katılım sağlayan gençlerle kutladı. İYİ Parti ve CHP Gençlik kolları başkanları Demokrat Partiye geçti.

Çekmeköy DP İlçe Başkanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Çınar Düğün Salonunda bir anma düzenledi. Program sırasında Şırnak’ta vatani görevini yapmakta olan bir grup asker, telefondan görüntülü olarak DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi ile görüştü.

Salondakilere hitaben askerler adına açıklamada bulunan bir er, "Dedelerimizin 104 yıl önce koruduğu bu toprakları bugün bizler koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Buradan sizleri ve yol arkadaşlarınızı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Haftaya askerliğim bittiğinde ben de sizlerin arasında olacağım inşallah. Hep birlikte sizi başkan yaptıracağız" dedi.

"Sizler için yüreklerimiz dua ile çarpıyor"

Sipahi de askerlerle yaptığı görüşmede, "Sizler için yüreklerimiz dua ile çarpıyor. Rabbim sizi korusun. Allah’a emanet olun" dedi.