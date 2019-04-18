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Hüseyin Cavid'in "İblis" eseri seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:10 | Son Güncelleme

Hüseyin Cavid'in yazdığı, Hilmi Zafer Şahin'in çevirdiği, Melahat Abbasova'nın çevirdiği ve yönettiği tiyatro oyunu, İBB Şehir Tiyatroları tarafından ilk kez sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın ünlü dram yazarı Hüseyin Cavid'in "İblis" eseri ilk kez seyirciyle buluştu.

Hüseyin Cavid'in yazdığı, Hilmi Zafer Şahin'in çevirdiği, Melahat Abbasova'nın çevirdiği ve yönettiği tiyatro oyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde sahnelendi.

Gösterime, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ebülfez Garayev, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda tiyatrocu ve sanatsever katıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Garayev, oyun sonrası yaptığı konuşmada Azerbaycanlı bir Türk yazarın eserinin Türkiye'de sahnelenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Halkları birleştiren en önemli şeyin medeniyet olduğunu vurgulayan Garayev, "Bu medeniyet edebiyatçıların ve büyük şahsiyetlerin sözlerini yere düşürmez. Yüz yıl önce yazılan eser, sanki bugünün gençlerine hitap ediyor. Türk dünyasının felsefesini bugüne aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan adına, eserin sahnelenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Garayev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yüksek olduğunu ve daha da iyi olacağını sözlerine ekledi.

Garayev, oyunun ekibine Azerbaycan'ın milli enstrümanlarının resimlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.

Oyunun yönetmeni Melahat Abbasova ise konuşmasında Hüseyin Cavid'in Türkçe yazdığı için eserlerinin yok edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bugün bize iblis oyununun sadece 40 sayfası kaldı. Türk dünyası için canını ve ailesini feda eden bir insan için bunu kendimize borç bildik ve burada yine bizi hem Türk dünyasını hem de Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren çok güzel bir eser oldu. Hüseyin Cavid bizi bir araya topladı." değerlendirmesine bulundu.

Bağdat civarında geçen oyunda, birinci dünya savaşının son zamanlarında koşulların zorladığı insanın içindeki "iblis"in dışarı çıkması ve insani değerleri yok etmesi konu ediliyor.

Oyun, 17-20 Nisan ve 24-27 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Hüseyin Cavid İBB iblis şehir tiyatroları tiyatro

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