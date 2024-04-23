Hüseyin Çelik'in Erdoğan'ı ve MHP'yle ittifakı eleştirmesine peş peşe sert tepkiler: Hodri meydan...

Bir süredir sessizliğini koruyan AK Partili eski vekil ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten yeni açıklamalar geldi. AK Partililerin tepkisini çeken açıklamalara Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ve Ayhan Ogan da sert bir karşılık verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA PARMAK SALLAMAYIN"

Açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından, "31 mart sonuçları üzerinden serbestiyete açıklama yapan eski Türkiyenin siyasi artıkları kurdurduğunuz partilerde siyaset yapın,Mehmet Uçum bahanesiyle Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına parmak sallamayın." mesajını paylaştı.

"HODRİ MEYDAN"

Bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan ise, "Hüseyin bey Erdoğan yüzde 52 oy aldı.AK parti ile arasında 20 puan fark var. Kurdurduğunuz Deva ve Gelecek partisi çöp oldu. Çekin elinizi AK partiden. Erdoğan'dan intikam alacaksanız da hodri meydan." ifadelerini kullandı.

ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Serbestiyet'ten Hilal Köylü’nün sorularını yanıtlayan Çelik, MHP ile kurulan ittifakın, AK Parti'yi kimlik çizgisine götürdüğünü belirtti. Çelik'e göre, bu nedenle AK Parti'ye gelen Kürt oyları dip yaptı. "Kürt vatandaşlarımız kesinlikle ırkçı olarak görmediği ve kendilerine daha yakın gördüğü AK Parti’ye oy veriyordu" diyen Çelik, "Ama AK Parti’nin MHP ile ittifakından sonra bu meselede de çok büyük bir kırılma oldu ve Kürt vatandaşlarımızın önemli bir kısmı AK Parti’ye oy vermemeye başladı" ifadelerini kullandı.

"MHP İLE İTTİFAK, CİNNET HALİDİR"

"AK Parti din üzerinden siyaset yapmayan, muhafazakâr demokrat bir partiydi. Sonra kendisini dini değerler üzerinden siyaset yapan, milliyetçilik rüzgarıyla kendisini MHP’ye mahkum eden bir parti haline getirdi" görüşünü savunan Çelik, "Daha önce MHP ile ittifak için 'cinnet hali' demiştim. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum" dedi.







