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Hüseyin Turan Safranbolu’da sevenleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ kapsamında sahne alan Hüseyin Turan Safranbolulara müzik ziyafeti sundu.UNESCO Düya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde “Kültürel Miras ve Korumacılık” temasıyla düzenlenen 20.

Hüseyin Turan Safranbolu’da sevenleriyle buluştu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ kapsamında sahne alan Hüseyin Turan Safranbolulara müzik ziyafeti sundu.
UNESCO Düya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde “Kültürel Miras ve Korumacılık” temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali üçüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam etti. Kazdağlıoğlu Meydanında gerçekleşen gençlik konseri ile başlayan etkinliğini Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında Safranbolu Erkek Halk Oyunları Ekibi ve Safran Halk Dansları Topluluğu gösterileri ve Makedonya’dan festivale destek vermek için ilçeye gelen Drimkol Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu gösterisi takip etti.
Büyük beğeni toplayan gösterilerin ardından Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Hüseyin Turan sahne aldı. Birbirinden güzel türküleri meydanı dolduran hayranları ile söyleyen Turan, Safranbolu’ya unutulmaz müzik ziyafeti sundu.
Konser bitiminde konuşan Turan, Safranbolu’ya hayran kaldığını belirterek, kendisini festivale davet eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’ye teşekkür etti.
Başkan Köse ise Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Hüseyin Turan’a kente özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim etti.

Hüseyin Turan Safranbolu’da sevenleriyle buluştu

Hüseyin Turan Safranbolu’da sevenleriyle buluştu

Hüseyin Turan Safranbolu’da sevenleriyle buluştu

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