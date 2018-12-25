Hüseyin Yücel: Doğan her kız çocuğu daha eşit ve özgür olsun

İSTANBUL, (DHA) - Bu yıl '21. Yüzyılda Kadın' temasıyla düzenlenen 5'inci Genç Diplomatlar Konferansı Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelinden 35 kampüsünden 120 lise öğrencisinin katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel,"Diliyorum ki dünyamızda ve ülkemizde doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun" dedi. Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen Bahçeşehir Koleji Genç Diplomatlar Konferansı’nda bu yıl 2 gün boyunca '21'inci Yüzyılda Kadın' teması konuşuldu. Temanın alt başlığı ise 'eğitimde, iş hayatında ve toplumda kadın' olarak belirlendi. Delegeler halinde konuşma yapan ve farklı ülkelerin kadına bakış açılarını tartışan öğrenciler aynı zamanda bu sorunlara çözüm yolları da aradı. YÜCEL: ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 75'İ KADIN Konferansın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Kız çocuklarının okullardaki başarısı erkek çocuklardan daha da ileride. Aynı gelişim iş dünyasında da yaşandı. Bahçeşehir Koleji olarak gururla söylüyorum ki 12 bin çalışanımız var, yüzde 75'i kadın. Sadece öğretmen değil üst düzey yönetici anlamında çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadın" diye konuştu.

"DİLEĞİM HER KIZ ÇOCUĞU DAHA EŞİT VE ÖZGÜR OLSUN" Türkiye'deki kadına bakış açısını öğrencilerin değiştireceğine inandığını söyleyen Yücel, " Ülkemizde her ne kadar genelleştirmesek bile 'kadın şu işi yapamaz, kadından yönetici, mühendis olmaz' gibi kötü bir algı var. Bu algıyı özellikle ülkemizde sizler değiştireceksiniz. Ulusal veya uluslararası bazlı almış olduğunuz başarılarla ülkemizdeki asıl kadının gücünü siz kanıtlayacaksınız. Diliyorum ki dünyamızda ve ülkemizde doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun" ifadelerini kulandı. PROF. DR. YALÇIN: DEĞİŞİME YÖN VERMEK ÖNEMLİ Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, "Değişim hiç durmuyor; insanlar, dünya sürekli değişiyor. Değişime ayak uydurmak yerine yön vermek ve içinde olmak bizler için çok önemli. Siz öğrencilerin bu yaşlarda böyle konularda deneyim kazanmanız, toplumları yakından ilgilendiren meselelere yeni bakış açıları getirmek için tartışmalar yapmanız takdire şayan bir durumdur. Çok güzel bir tema seçmişsiniz. Eğer bir toplumda kadınlar hak ettiği yeri almazsa, iş gücüne yeteri kadar katılmazsa o toplumların kalkınması mümkün değildir" dedi.