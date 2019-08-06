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Hüseyin'i öldüren zanlı, 2 kez çocuğa tacizden yargılanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, doğum gününde 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklayarak öldürüp, cesedini yol kenarına atan Murat Çekiç'in (36), 2013 ve 2017 yıllarında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı, 2 davadan birinde verilen 10 aylık mahkumiyet kararının ise üst mahkemede bozularak, beraat ettiirildiği ortaya çıktı.

Hüseyin'i öldüren zanlı, 2 kez çocuğa tacizden yargılanmış

Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, doğum gününde 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklayarak öldürüp, cesedini yol kenarına atan Murat Çekiç'in (36), 2013 ve 2017 yıllarında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı, 2 davadan birinde verilen 10 aylık mahkumiyet kararının ise üst mahkemede bozularak, beraat ettiirildiği ortaya çıktı.
Hüseyin Nasullah Çelik, doğum günü olan geçen çarşamba Esentepe Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ancak bir daha dönmedi. Aile, tüm aramalarına rağmen 6'ncı sınıf öğrencisi oğullarını bulamayınca kayıp ihbarında bulundu.
Polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarında yaptıkları inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda küçük çocuğun son olarak aynı mahallede yaşayan Murat Çekiç ile görüldüğünü belirledi. Murat Çekiç'in, Hüseyin'in kaybolmasının ardından Antalya’ya gittiği tespit edildi. Murat Çekiç, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Murat Çekiç, ilk ifadesinde Hüseyin Nasullah Çelik’i öldürdüğünü itiraf ederek, çocuğun cesedini Kömür Beldesi'ne bağlı Bölükyaya köyü yakınlarında yol kenarına attığını söyledi. Jandarma, şüphelinin söylediği yerde küçük çocuğun cansız bedenini buldu.
DAHA ÖNCE 2 KEZ TACİZ SUÇUNDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞ
Murat Çekiç, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk ifadesinin ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Güvenlik gerekçesi ile mahkemeye çıkartılmadan tutuklanan Çekiç'in 2013 ve 2017 yıllarında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.
VERİLEN CEZA ÜST MAHKEMEDE BOZULDU
Edinilen bilgiye göre; Murat Çekiç, 2013 yılında Bahçecik Mahallesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğunu otomobile zorla bindirerek, cinsel tacizde bulundu. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Murat Ç. tutuksuz yargılandı.
2017 yılında da Yeni Mahalle'de 16 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle yakalanan Murat Çekiç, bu suçtan yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kararı temyiz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, Çekiç'i beraat ettirdi.

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Hüseyin'i öldüren zanlı, 2 kez çocuğa tacizden yargılanmışHüseyin'i öldüren zanlı, 2 kez çocuğa tacizden yargılanmışHüseyin'i öldüren zanlı, 2 kez çocuğa tacizden yargılanmış

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