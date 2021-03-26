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Husiler, 18 İHA ve 8 balistik füze ile Suudi Arabistan’ı vurdu

26.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’de İran destekli Husiler, 18 insansız hava aracı (İHA) ve 8 balistik füze ile Suudi Arabistan topraklarına saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.Yemen’deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Yahya Sarea, 18 insansız hava aracı (İHA) ve 8 balistik füzelerle Suudi Arabistan’da farklı bölgelere saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen’de İran destekli Husiler, 18 insansız hava aracı (İHA) ve 8 balistik füze ile Suudi Arabistan topraklarına saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Yemen’deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Yahya Sarea, 18 insansız hava aracı (İHA) ve 8 balistik füzelerle Suudi Arabistan’da farklı bölgelere saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sarea açıklamasında, Jazan kentinde bulunan Aramco petrol tesislerini, Yenbu limanını, Najran, Cazan, Rabigh ve Dammam kentindeki Kral Halid Hava Üssünü hedef aldıklarını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde daha güçlü ve daha sert askeri saldırılar yapmaya hazırız” dedi.

Suudi Arabistan makamlarından yapılan açıklamada da bazı İHA’ların havada imha edildiği bildirildi. Yemen’de Suudi Arablistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Turki el-Malki yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar, terörist Husi milislerinin krizi sona erdirmek için tüm siyasi çabaları reddettiğini doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Husiler, 2014 yılının sonlarından bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini ele alırken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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