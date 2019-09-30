Husiler 350 mahkumu serbest bırakacak

Birleşmiş Milletler'in gözetimiyle Yemen'deki İran destekli Husi milisleri 350 mahkumu serbest bırakacak.

Husiler'in Mahkum İlişkileri Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bireylerin 2018 Aralık'ta Stokholm'de imzalanan mahkum değişimi anlaşmasına istinaden hazırlanmış listede oldukları bildirildi.

'BİNLERCE SUUDİ ASKERİ ELİMİZDE'

Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran kentine bağlı bölgelerde yapılan geniş çaplı askeri operasyonda birkaç bin Suudi askerini esir aldıklarını belirtmişti.

