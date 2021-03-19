Husiler, 6 İHA ile Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’yu vurdu

Yemen’de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’yu 6 insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını duyurdu.

Yemen’deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Yahya Sarea, insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya saldırı düzenlediklerini açıkladı. Sarea, "Silahlı kuvvetlerimiz bugün şafak vaktinde düşmanın başkenti Riyad’daki Aramco şirketini hedef alan 6 insansız hava aracı ile bir operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Sarea, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik “saldırganlığının” devam ettiği sürece saldırıların da artarak sürdürüleceğini belirtti. Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 2014 yılının sonlarından bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini ele alırken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

