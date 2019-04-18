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Husiler ABD Başkanı Trump'ı gıyabında yargılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

Husiler ABD Başkanı Trump'ı gıyabında yargılıyor

SANA (AA) - Yemen'de İran tarafından desteklenen Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı ve korumalarını öldürdüğü suçlamasıyla gıyabında yargılamaya başladı.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Hudeyde vilayetindeki İhtisas Ceza Mahkemesinde düzenlenen ilk duruşmada, ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu 62 kişiye, Siyasi Konsey Başkanı Sammad'ın konvoyunu hedef almak suçlaması yöneltildi.

Sanıklara isnat edilen suçlamalar arasında ayrıca "düşman ülkelere Yemen'in güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden bilgi sağlamak" da yer aldı.

Mahkeme, tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam etme, gıyaben yargılanan 47'si yabancı uyruklu 52 kişinin ise dava sürecini erteleme kararı aldı.

Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad, 19 Nisan 2018'de Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısında ölmüştü.

Husilere bağlı hava kuvvetleri komutanı İbrahim eş-Şami, Sammad'ın konvoyuna yönelik saldırının arkasında ABD'nin olduğunu ileri sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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