Husiler, ABD’ye ait İHA’yı Yemen’de düşürdü

Yemen’deki Husiler, ABD’ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Söcüsü Yahya Saria, ABD’ye ait MQ9 tipi İHA’nın füze ile Yemen’in Damar kentinde düşürüldüğünü söyledi. Saria, Arap Koalisyon güçlerine çağrı yaparak, “Yemen hava sahasına girmeden önce düşünmeniz gerek. Yemen hava sahası ihlal etmenize izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkililer de, ABD’ye ait İHA’nın Yemen’de düşürüldüğünü doğruladı.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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