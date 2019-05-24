HABER

Husiler Abu Dabi Havalimanı'nın vurulma görüntülerini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 02:01 | Son Güncelleme

Husiler Abu Dabi Havalimanı'nın vurulma görüntülerini yayınladı

MARİB (AA) - Husiler, Temmuz 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki havalimanını hedef aldıklarını gösteren bir video yayınladı.

Husilere bağlı El-Mesira Televizyonu'nun yayınladığı videoda, Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) Uluslararası Abu Dabi Havalimanı'ndaki tesisleri hedef alma anına dair görüntüler yer alıyor.

Görüntülerde, "Samad 3" ismi verilen İHA'nın, havalimanındaki 1 numaralı yolcu terminali üzerinde alçak irtifa uçuş yaptığı gözüküyor, ardından şiddetli bir patlama meydana geliyor.

Söz konusu videonun ne derece gerçek olduğu hakkında bilgi edinilemezken, BAE makamlarından da konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Husiler geçen yıl temmuz ayında Abu Dabi Havalimanı'nı hedef aldıklarını açıklamış, ancak BAE basını bunu yalanlamıştı.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, BAE ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

PARTNERBeyaz dişlere sahip olmanın formülüBeyaz dişlere sahip olmanın formülü
Hava değişimine gelen asker intihar ettiHava değişimine gelen asker intihar etti
Türk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyorTürk askeri vatandan uzakta iftarını Kosova halkıyla birlikte açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'istihdam' müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'istihdam' müjdesi!

Umre sonrası flaş karar!

Umre sonrası flaş karar!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Hobi olarak başladığı arıcılık, mesleği oldu

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sitemi teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Sağlık Bakanı Koca’dan 'personel alımı' açıklaması

Bakanlık kadro dağılımını açıkladı

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.