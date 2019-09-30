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Husiler alıkoyduğu 350 kişiyi serbest bırakacak

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Husiler, Yemen’de alıkoyduğu 350 kişiyi bugün serbest bırakacağını duyurdu.Husilere bağlı Mahkum İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir El-Murtada, Husiler’e ait televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 3 Suudi Arabistan vatandaşı da dahil olmak üzere 350 mahkumun Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde serbest bırakılacağını söyledi.

Husiler, Yemen’de alıkoyduğu 350 kişiyi bugün serbest bırakacağını duyurdu.
Husilere bağlı Mahkum İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir El-Murtada, Husiler’e ait televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 3 Suudi Arabistan vatandaşı da dahil olmak üzere 350 mahkumun Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde serbest bırakılacağını söyledi. El-Murtada, "Bugün serbest bırakılacak olan mahkumlar, Stockholm Anlaşması kapsamında kararlaştırılan takas edilecek mahkumlar listesinde yer alıyor. Diğer tarafı da aynı adımı atmaya çağırıyoruz" dedi. Birleşmiş Milletler tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık 2018’de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı henüz uygulamadı.
Öte yandan, Husiler, Suudi Arabistan topraklarına düzenledikleri operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etmiş, Suudi Arabistan’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştı.
Yemen’deki Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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