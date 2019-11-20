HABER

Husiler, alıkoyduğu Güney Kore’ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:33 | Son Güncelleme

Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de alıkoyduğu Güney Kore’ya ait 2 gemiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.Husiler tarafından yapılan açıklamada, Sana ve Seul arasındaki dostane ilişkileri çerçevesinde Kızıldeniz’in güneyinde pazartesi günü alıkoydukları Güney Kore’ye ait 2 gemiyi serbest bıraktıkları belirtildi.

Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de alıkoyduğu Güney Kore’ya ait 2 gemiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.
Husiler tarafından yapılan açıklamada, Sana ve Seul arasındaki dostane ilişkileri çerçevesinde Kızıldeniz’in güneyinde pazartesi günü alıkoydukları Güney Kore’ye ait 2 gemiyi serbest bıraktıkları belirtildi. Açıklamada, gemilerin Güney Kore’ye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da gemilerin sabah saatlerinde serbest bırakıldığını belirterek, mürettebatın durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Husilere bağlı sahil güvenlik birlikleri, pazartesi akşamı kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen’in Ukban Adası’nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoymuştu. Alıkonulan gemiler arasında 2 geminin Güney Kore’ye ait olduğu, diğerinin ise Suudi Arabistan’a ait "Rabigh 3" isimli gemi olduğu bildirilmişti.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşetiİstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti
Dünyanın tek doğal gökdeleni turistlerin akınına uğruyorDünyanın tek doğal gökdeleni turistlerin akınına uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Yol kenarında böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Amasra'da dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

Eve kilitleyip işkence yaptılar sonra ormana götürüp...

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.