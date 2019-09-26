NEW YORK (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Husilerin barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadığını ve olmayacağını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) rotasını yeniden "İran'ın yayılmacı projesiyle" mücadeleye doğrultması çağrısında bulundu.

Hadrami, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada, "Husiler, barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadı ve olmayacak. BAE'ye, rotasını yeniden 'İran'ın yayılmacı projesiyle' mücadeleye doğrultması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Husilerin bölgeyi istikrarsızlaştırmak için İran'ın bir aracı olduğunu ve yaşanan gelişmelerin her geçen gün bunu daha da kanıtlandığını ifade eden Hadrami, Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco" tesislerine yönelik saldırıyı da üstlenerek asıl suçluyu örtbas etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, 14 Eylül cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.