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"Husiler barışın yükümlülüklerinden kaçıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 01:59 | Son Güncelleme

"Husiler barışın yükümlülüklerinden kaçıyor"

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Husilerin Suudi Arabistan ve Aden'e yönelik saldırılarını "barışın getirdiği yükümlülüklerden kaçış" olarak değerlendirdi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Abdulmelik, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel ile bir araya geldi. Abdulmelik ve Henzel görüşmede, Husilerin Suudi Arabistan ve Aden'deki saldırını ele aldı.

Ülkesinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle "İran'ın ülkeye yönelik projesini akamete uğratma savaşını" sürdürdüğüne işaret eden Abdulmelik, Husilerin son saldırılarının "barışın getirdiği yükümlülüklerden kaçış" olduğunu ifade etti.

Abdulmelik, koalisyon güçleriyle bu saldırıların önüne geçmeye ve Aden'de güven ve istikrarı tesis etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Henzel ise Aden'deki son "terör" eylemlerini ve Husilerin gerginliği tırmandırıcı hareketlerini kınadıklarını belirtti.

Husiler, dün Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha ve Necran havalimanları ile Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'nda da 1 Ağustos'ta askeri geçit töreni sırasında düzenlenen çifte saldırıda 25 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırıları Husiler üstlenmişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulanmasında birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Husiler Yemen

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