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Husiler'den Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 05:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssüne silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı yapıldığı bildirildi.

Husiler'den Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Halid Hava Üssüne SİHA'lar ile bombardıman gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, açıklamasında saldırının hava üssündeki iletişim merkezini hedef aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon güçlerinin devam eden ablukası ve saldırılarına dikkat çekilen açıklamada Husilerin Sözcüsü, saldırının buna karşı bir cevap olarak yapıldığına işaret etti.

Koalisyon güçlerinden bombardımana ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Kral Halid Hava Üssü

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