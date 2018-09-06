"Husiler görüşmeler konusunda ciddi değil"

RİYAD (AA) - Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmayan Husileri ciddiyetsizlikle suçladı.

Suudi Arabistan resmi haber kanalına telefonla bağlanan Maliki, Husi heyetin Cenevre'deki görüşmelere katılımı için ülkeden ayrılışına koalisyonun engel olduğuna dair medyada yer alan iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

Maliki, Birleşmiş Milletler'in (BM) koalisyondan Husi heyetin ülkeden çıkışına ilişkin izin vermesini talep ettiğini, bunun üzerine gerekli iznin verildiğini, ancak bugün yeniden BM tarafından bu iznin iptal edilmesinin istendiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Maliki, "Belli ki süreci uzatma ve Husi milislerin görüşmelere katılım konusunda ciddiyetsizliği söz konusu. Siyasi çalışmanın akamete uğratılmasının istendiği ortada." ifadelerini kullandı.

Husi milislerin terörist operasyonlarla varlıklarını ispat etmeye çalıştıklarını dile getiren Maliki, Husilerin görüşmelere istekli olmadıklarını ortaya koyduğunu kaydetti.