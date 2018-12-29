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Husiler, Hudeyde Limanından çekilmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri: - "Husilere bağlı ordu güçleri ve halk komiteleri, dün geceden bu yana bölgede uygulanan yeniden düzenleme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladı"

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki Husiler, Stockholm anlaşması çerçevesinde ülkenin batısındaki Hudeyde Limanından çekilme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri yaptığı açıklamada, Husilerin Hudeyde Limanından çekilmeye başladığını belirterek, "Husilere bağlı ordu güçleri ve halk komiteleri, dün geceden bu yana bölgede uygulanan yeniden düzenleme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladı." dedi.

Albay Seri, bu adımın, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmanın şartları ve Husi yöneticilerinin talimatları doğrultusunda atıldığını belirterek, şunları ekledi:

"Birleşmiş Milletler (BM) denetçiler komitesinden, Stockholm Anlaşması'nın ilk aşamasında öngörüldüğü gibi anlaşmanın diğer tarafının da (hükümet güçleri) Hudeyde'nin doğusu ile kritik diğer kısımlarından çekilmesini sağlamasını bekliyoruz."

- Yemen hükümetinden farklı açıklama

Yemen hükümet güçlerinden Amalika (Devler) Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki ateşkesi denetlemekle görevli BM başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk toplantısından herhangi bir sonuç elde edilemediğini belirtmişti.

Bölgedeki ateşkesin defalarca ihlal edildiğini ifade eden Mehcemi, Husilerin anlaşmaya göre Hudeyde'den çekilmeyeceğini ya da kontrolü yerel yönetimlere teslim etmeyeceğini savunmuştu.

- İsveç'teki Yemen konulu müzakereler ve Hudeyde ateşkesi

BM başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi" (RCC) ilk toplantısı, geçen çarşamba başlamış ve dün sona ermişti. BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğindeki toplantıya, Husiler ile hükümet güçlerinden 3'er temsilci katılmıştı.

RRC'nin görevi, bölgedeki ateşkesi, Hudeyde'nin yanı sıra Salif ve Ras İsa limanlarında iki tarafa ait güçlerin birliklerini, ateşkesin başladığı 18 Aralık tarihinden itibaren 21 gün içinde daha önce mutabık kalınan bölgelere çekilmesini denetlemek olarak belirlenmişti.

"Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin oluşturulmasına, 6-13 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm kentinde BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith gözetimde düzenlenen Yemen konulu müzakerelerin sonucunda karar verilmişti.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes, 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

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Hudeyde Husiler liman RRC Yemen

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