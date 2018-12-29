Husiler, Hudeyde Limanından çekilmeye başladı

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki Husiler, Stockholm anlaşması çerçevesinde ülkenin batısındaki Hudeyde Limanından çekilme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri yaptığı açıklamada, Husilerin Hudeyde Limanından çekilmeye başladığını belirterek, "Husilere bağlı ordu güçleri ve halk komiteleri, dün geceden bu yana bölgede uygulanan yeniden düzenleme sürecinin ilk aşamasını uygulamaya başladı." dedi.

Albay Seri, bu adımın, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmanın şartları ve Husi yöneticilerinin talimatları doğrultusunda atıldığını belirterek, şunları ekledi:

"Birleşmiş Milletler (BM) denetçiler komitesinden, Stockholm Anlaşması'nın ilk aşamasında öngörüldüğü gibi anlaşmanın diğer tarafının da (hükümet güçleri) Hudeyde'nin doğusu ile kritik diğer kısımlarından çekilmesini sağlamasını bekliyoruz."

- Yemen hükümetinden farklı açıklama

Yemen hükümet güçlerinden Amalika (Devler) Güçleri Sözcüsü Memun el-Mehcemi, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki ateşkesi denetlemekle görevli BM başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin ilk toplantısından herhangi bir sonuç elde edilemediğini belirtmişti.