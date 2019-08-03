SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, savaş mağdurlarına ayni yerine nakdi yardım yapılması konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ile anlaşma sağladı.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrolleri altındaki bölgelere yönelik yardımların nakdi olarak yapılması konusunda WFP ile anlaşma imzaladıklarını ve yardımların dağıtım işleminin kısa süre sonra başlayacağını ifade etti.

Husi, Twitter hesabından, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi Başbakan Abdulaziz bin Habtur ve bakanların da katıldığı imza törenine ait fotoğraflar da paylaştı.

Husiler, uzun bir süredir "bozuk yiyecek yardımı yaparak Yemenlileri öldürmek" ile suçladıkları WFP'den yardımları nakdi yapmasını istiyordu.

WFP, yardımların yanlış kişilere gitmesi nedeniyle Yemen'deki faaliyetlerini kısmen askıya almıştı.

Yemen Hükümeti ise Husilerin "el koymak daha kolay olduğu için" nakdi yardım yapılmasını istediğini iddia ediyor.

WFP'den konuyla ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.

BM'ye göre Yemen'de yaklaşık 20 milyon kişi yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bunlardan 10 milyonu "akut yetersiz beslenme" sorunu yaşıyor.

