Husiler ile esnaf arasında ‘para’ kavgası

Yemen’deki Husi milisleri, esnaftan ‘savaş masrafları’ adı altında para toplamaya çalışınca kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Yemen’in başkenti Sana’da esnaftan ‘savaş masrafları’ için para toplamaya çalışan Husi milisleri ile esnaf arasında kavga çıktı. Husi militanlarına para vermek istemeyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Yerel kaynaklar Husilerin bunu sürekli yaptığını ve esnafın ise durumdan oldukça rahatsız olduğunu kaydetti. Husilerin ülkenin başka kentlerinde de esnaftan para toplamaya çalıştığı da belirtildi.

