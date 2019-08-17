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Husiler İran'a tam yetkili büyükelçi atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

Husiler İran'a tam yetkili büyükelçi atadı

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler İran'a özel olarak görevlendirilmiş ve tam yetkili büyükelçi atadığını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İbrahim ed-Duleymi'nin İran'a özel olarak görevlendirilmiş ve tam yetkili büyükelçi olarak atandığını ifade etti.

İran'ın büyükelçiyi tanıdığına işaret edilen açıklamada, bu adımın İran'la resmi çalışmaları güçlendirmek için atıldığı kaydedildi.

Husiler Mart 2016'da Suriye'ye de büyükelçi atadıklarını açıklamıştı.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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