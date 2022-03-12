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Husiler kimdir? Terör örgütü mü? Yemen'de Türk Şehitliği anıtını yıkan Husiler ne istiyor?

12.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Husiler, Yemen'de bulunan Türk Şehitliği'ndeki anıtı yaktı. Basında yer alan son dakika haberinin ardından Husiler kimdir? Terör örgütü mü? Yemen'de Türk Şehitliği anıtını yıkan Husiler ne istiyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Husiler kimdir? Terör örgütü mü? Yemen'de Türk Şehitliği anıtını yıkan Husiler ne istiyor?

Husiler'in Yemen'deki Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı yaktığı görüntüler tepki çekti. Yemen'den gelen son dakika haberi sonrası Husiler kimdir? Terör örgütü mü? Yemen'de Türk Şehitliği anıtını yıkan Husiler ne istiyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Husiler ile ilgili bilgiler ve olayın ayrıntıları haberimizde.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da Ensarullah Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi bir gruptur. Zeydilik, Batı'da Beşciler olarak da bilinmektedir. Zeyd bin Ali'nin tâkipçisi olan Şiâ mezhebidir. Husiler, kendilerine "Allah'ın Yardımcıları" demişlerdir. Husiler, adını kurucusu Hüseyin Bedreddin el Husi'den almıştır.

Husiler, ilk defa 2004'te silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004'ten beri İran tarafından malî ve askerî destek aldıkları bilinen Husiler, 2015'te gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir.

Husilerin sloganı "Allah Büyüktür, İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm, Siyonizm'e Lanet, İslam'a Zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında da bulunmaktadır. Husilerin 7 bin - 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar da sivil destekçileri vardır.

HUSİLER TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ?

Ensarullah Hareketi, 1990’lı yılların başında, Yemen’in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

10 Eylül 2004’te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin Hûsî’nin öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketinin ortaya çıkmasına neden oldu.

YEMEN'DE TÜRK ŞEHİTLİĞİ ANITINI YIKAN HUSİLER NE İSTİYOR?

Yemen'in başkenti Sana'da kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler, Türk Şehitliği'ndeki anıtı iş makinesiyle yıkmaya başladı.

Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede bulunan anıtın yıkıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken olayda, anıtın neden hedef alındığı ise henüz bilinmiyor.

Türk Şehitliği, yenileme çalışmaları sonrası 2011'de açılmıştı. Şehitlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşamını yitiren askerlerin mezarları yer alıyor. Anıt ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Yemen'de yaklaşık 4 asır süren varlığını sembolize ediyordu.

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