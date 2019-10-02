SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, 3 Eylül'de başlattıkları son askeri operasyonun ikinci aşamasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden en az 200 kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını ileri sürdü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun Twitter hesabından, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin, 3 Eylül'den bu yana yaptıkları saldırılarla ilgili düzenlediği basın toplantısının görüntüsü paylaşıldı.

Seri, Husilere bağlı füze gücünün, 3 Eylül'de başlattıkları son askeri operasyonun ikinci aşamasında 6 görev gerçekleştirdiğini ve bunların en önemlisinin Necran Havalimanı'nın vurulması olduğunu söyledi.

Yahya Seri, 3 Eylül'den beri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 16 sorti yaptığını, hava savunma kuvvetlerinin çeşitli türlerde Apache helikopterlerine karşı koyma kapsamında 40 operasyon gerçekleştirdiğini aktararak, koalisyon güçlerinin ise bu süre zarfında 600'den fazla hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Seri, "Operasyonun ikinci aşamasında 120'den fazla araç ve zırhlı imha edildi, koalisyon güçlerinden en az 200 kişi öldürüldü ve yaralandı." dedi.