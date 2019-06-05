HABER

Husiler Suudi Arabistan ordusuna ait 20 noktayı ele geçirdiklerini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Suudi Arabistan topraklarında 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söyledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran iline bağlı bölgelerde Suud ordusuna ait 20'den fazla noktayı ele geçirdiklerini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Necran kentinde Suudi Arabistan ordusuna ait 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söyledi.

Suudi Arabistan ordusuna ait noktalara 3 taraftan saldırı düzenlediklerini belirten Seri, çatışmalarda uluslararası koalisyona bağlı 200'den fazla askerin öldüğünü ya da yaralandığını ve bazılarının da esir alındığını öne sürdü.

Husi güçlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait 20'den fazla zırhlı aracı tahrip ettiğini ve çok miktarda cephane ile askeri teçhizatı ele geçirdiğini aktaran Seri, koalisyona bağlı uçakların 75 hava saldırısı düzenlemesine rağmen başarısız olduklarını kaydetti.

Seri, saldırıların basın tarafından görüntülendiğini ve bunun daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan makamları ya da koalisyondan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husilere ait el-Mesire kanalı, Husilerin Necran'daki Suudi Arabistan ordusuna ait noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

Sana'yı elinde tutan Husilere bağlı hükümetin Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır el-Atıfi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları ve füzeler geliştirdik. Roketler ve birçok silahlar ürettik." demişti.

Yemen'e askeri operasyon düzenleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) işaret ederek tehdit eden Atıfi, "Yemen halkına karşı saldıran, gururlu ve kibirlileri kesinlikle beklemedikleri sürprizlerle şaşkına çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan, BAE ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındıKöpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı
Sinop’a bayramda ziyaretçi akınıSinop’a bayramda ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler necran Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Merih Demiral dünya devinde!

Merih Demiral dünya devinde!

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.