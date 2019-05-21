Husiler Suudi Arabistan’a ‘Drone’ Saldırılarını Arttırdı

Pazar günüyse Husiler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemed’de 300 kadar askeri hedefe saldıracaklarını bildirmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon ise patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının sivil bir tesisi hedef aldığını bildirdi.

Geçen hafta Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan silahlı drone saldırılarının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti. Husiler Salı günü de insansız hava araçlarından birinin Yemen sınırındaki Najran havaalanında yer alan silah depolarından birini vurduğunu bildirdi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Yemen’de çarpışan İran destekli Husi milisleri bu hafta Suudi Arabistan’a insansız hava araçlarıyla yaptıkları saldırıları arttırdı.

Suudi Arabistan’ın Yemen sınırındaki bölgelerine saldırılar devam ederken Husiler büyük kentleri ve altyapı tesislerini hedef almaktan kaçınıyor. Geçen Haziran ayından bu yana Riyad’a yönelik saldırı düzenlenmedi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2015’te Yemen’de Husi milislere müdahale etmek için kurulan Batı destekli askeri koalisyona liderlik ediyor. Koalisyon, 2014 yılında Husiler tarafından başkent Sana’dan çıkartılan ve uluslararası arenada tanınan Yemen hükümetini yeniden kurmayı hedefliyor.

Husiler geçen hafta ayrıca Suudi petrol boru hatlarına koordineli saldırılar düzenlemişti. Bu ay başındaysa Birleşik Arap Emirlikleri’nden yetkililer dört petrol tankerinin sabote edildiğini söylemiş, ABD’li diplomatlarsa ticari uçakların İran tarafından yanlış değerlendirilerek saldırıya uğrayabileceği uyarısında bulunmuştu. İran ise suçlamaları reddetmişti.

Grubun füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleme kapasitesini sonlandırmak isteyen koalisyonsa Husiler’in kontrolündeki başkent Sana’ya birçok saldırı düzenledi.

Riyad ve Abu Dabi İran’ı Husiler’i silahlandırmakla suçluyor. Hem Husiler hem de Tahran iddiaları reddediyor.

Başkan Donald Trump’ın 2015’te İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran’a yaptırımları arttırması Tahran’ı ekonomik olarak darboğaza sokarken Ortadoğu bölgesinde gerilim tırmandı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, bölgedeki gerilime vurgu yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin ekonomik yaptırımlarıyla daha iyi baş edebilmek için yetkilerini arttırmayı hedefliyor.

Ruhani Salı günü televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında “Bir ülke ya da bir millet baskı altına alınabilir ancak İran zalimlere boyun eğmeyecek” dedi.

Tahran, nükleer anlaşmayı kurtarmak isteyen Avrupa ülkelerine kendisini yaptırımlardan korumaları için 7 Temmuz’a kadar süre tanımıştı. İran aksi halde uranyum zenginleştirme oranını arttırarak nükleer silah üretme seviyesine yaklaştırma tehdidinde bulunmuştu.

