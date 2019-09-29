HABER

Husiler Suudi Arabistan'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdiklerini iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

Husiler Suudi Arabistan'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdiklerini iddia etti

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran'da 350 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti.

İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran'da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, "Birliklerimiz, yaralı düşmanlara ilk yardım götürmeye çalıştı. Ancak koalisyon güçlerinin devam eden uçuşları nedeniyle düşman saflarında verilen kayıplar arttı." ifadelerini kullandı.

- 2 binden fazla askerin esir alındığı iddiası

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri süren Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla 20'den fazla operasyon düzenlediklerini, bunlardan birinde de başkent Riyad'daki hassas askeri bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Seri dün de yaptığı açıklamada, aylarca sürdüğünü belirttiği "Allah'tan Gelen Zafer" adlı bu operasyon kapsamında, Suudi birliğindeki binlerce askerin esir düştüğünü, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini savunmuştu.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmazken bu ve benzeri durumlar için Riyad, Husilerin çoğunlukla gerçeği yansıtmayan operasyon ve zaferlerden söz ettiğine dikkati çekiyor.

Öte yandan, yarı resmi Al Arabiya televizyonuna konuşan askeri analist Abdullah el-Kahtani, söz konusu operasyonun yaklaşık bir ay önce Yemen topraklarında gerçekleştirildiğini ve koalisyon güçleri tarafından püskürtüldüğünü söylemişti.

Böyle bir zamanda yapılan bu açıklamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Kahtani, Husilerin askerlerine gerçek olmayan zaferlerden söz ettiğini savunmuştu.

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Süleyman Soylu Maltepe'de Trabzonlular ile buluştuSüleyman Soylu Maltepe'de Trabzonlular ile buluştu
TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldıTEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler necran Yemen

En Çok Okunan Haberler

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet, benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet, benim!'

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den flaş açıklama: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

GSM operatörleriyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi

İstanbul'da 15 bina ve 1 okul mühürlendi!

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

Şişli'de 5 katlı binanın çatı katında yangın!

Mahalleli sokağa döküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.