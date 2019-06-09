Husiler, Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanını vurduklarını açıkladı

Haberde ayrıca En-Nar Dağı'nın doğusundaki bölgelere düzenlenen saldırıda 1 Suudi asker ile 4 paralı askerin öldüğü, teçhizata el konulduğu aktarıldı.

Haberde, koalisyon güçlerine ait uçakların, Cazan bölgesindeki En-Nar Dağı'na doğru ilerleyişi durdurmak için düzenlediği iki hava saldırısının başarısız olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Cazan bölgesinde görevi sırasında yaşamını yitiren bir askere taziye dileklerini iletti.

Haberde, olayın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

