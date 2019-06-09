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Husiler, Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanını vurduklarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanını vurduklarını açıkladı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan Havaalanını insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesira kanalının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayımlanan haberde, "Cazan Havaalanına yönelik hava saldırısında, Yemen'deki saldırılarda kullanılan İHA'lara ait hangarlar hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Cazan Havaalanını askeri üsse dönüştürmesinin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Haberde, koalisyon güçlerine ait uçakların, Cazan bölgesindeki En-Nar Dağı'na doğru ilerleyişi durdurmak için düzenlediği iki hava saldırısının başarısız olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca En-Nar Dağı'nın doğusundaki bölgelere düzenlenen saldırıda 1 Suudi asker ile 4 paralı askerin öldüğü, teçhizata el konulduğu aktarıldı.

- Suudi Arabistan'dan 1 askerin öldüğüne ilişkin açıklama

Öte yandan Suudi Arabistan, Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde 1 Suudi askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Cazan bölgesinde görevi sırasında yaşamını yitiren bir askere taziye dileklerini iletti.

Haberde, olayın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Cazan havalimanı Husiler Suudi Arabistan

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