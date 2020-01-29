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Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol tesisini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya ait tesis ile iki havaalanı ve bir askeri üsse saldırı gerçekleştirdi.Husiler, Suudi Arabistan’a ait milli petrol şirketi Aramco’ya ait tesisi hedef aldı.

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya ait tesis ile iki havaalanı ve bir askeri üsse saldırı gerçekleştirdi.
Husiler, Suudi Arabistan’a ait milli petrol şirketi Aramco’ya ait tesisi hedef aldı. Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco tesisinin yanı sıra Abha ve Cizan Havalimanı’nı ve bir askeri üssü vurduklarını duyurdu. Husiler tarafından yapılan açıklamada, “Düşmanlarımıza karşı füze ve hava saldırıları gerçekleştik” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Yemen sınırı yakınlarındaki Cizan şehrinde bulunan tesisin vurulduğu belirtildi.
Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Aramco’ya ait iki tesise 14 Eylül’de de saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

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