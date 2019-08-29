Husiler, tonlarca gıda yardımını imha etti

Husiler, Yemen’in Sana kentinde geçmiş tonlarca gıdayı son kullanma tarihi geçtiği iddiasıyla imha etti.

Yıllardır siyasi kriz ve iç savaşın yaşandığı Yemen’de yaşanan insani kriz devam ediyor. Binlerce kişinin ihtiyaç duyduğu insani yardım Husilerin engellemeleri nedeniyle telef oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Yemen’de özellikle çocuklar açlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesini sürdürürken Husilerin engellemeleri nedeniyle tonlarca gıda çöpe gitti. Husiler, Yemen’in Sana kentinde son kullanma tarihi geçtiği iddiasıyla tonlarca gıdayı imha etti. Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) logosunu taşıyan pirinç ve un çuvallarını kepçelerle deldi. Gıdaların imha edilmesine tanık olan Yemen Tarım Bakanlığı temsilcisi Yahya Ahmed Al-Hindi, gıdaların imha edilmesinin ikinci günü olduğunu ifade ederek, “Aralarında 204 ton buğday unu ve hamile kadınlar için 80 ton yiyeceğin bulunduğu Dünya Gıda Programı’nın gıda yardımlarının son kullanma tarihi geçtiği gerekçesiyle imhası hedefleniyor” dedi. Husi yetkililerinden Majed Sari ise, "Bu gıdalar artık çürümüştü ve küçük böceklerle doluydu. Hayvanlar bile yiyemezdi" ifadelerini kullandı.