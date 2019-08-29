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Husiler, tonlarca gıda yardımını imha etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Husiler, Yemen’in Sana kentinde geçmiş tonlarca gıdayı son kullanma tarihi geçtiği iddiasıyla imha etti.Yıllardır siyasi kriz ve iç savaşın yaşandığı Yemen’de yaşanan insani kriz devam ediyor.

Husiler, Yemen’in Sana kentinde geçmiş tonlarca gıdayı son kullanma tarihi geçtiği iddiasıyla imha etti.
Yıllardır siyasi kriz ve iç savaşın yaşandığı Yemen’de yaşanan insani kriz devam ediyor. Binlerce kişinin ihtiyaç duyduğu insani yardım Husilerin engellemeleri nedeniyle telef oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Yemen’de özellikle çocuklar açlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesini sürdürürken Husilerin engellemeleri nedeniyle tonlarca gıda çöpe gitti. Husiler, Yemen’in Sana kentinde son kullanma tarihi geçtiği iddiasıyla tonlarca gıdayı imha etti. Husiler, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) logosunu taşıyan pirinç ve un çuvallarını kepçelerle deldi. Gıdaların imha edilmesine tanık olan Yemen Tarım Bakanlığı temsilcisi Yahya Ahmed Al-Hindi, gıdaların imha edilmesinin ikinci günü olduğunu ifade ederek, “Aralarında 204 ton buğday unu ve hamile kadınlar için 80 ton yiyeceğin bulunduğu Dünya Gıda Programı’nın gıda yardımlarının son kullanma tarihi geçtiği gerekçesiyle imhası hedefleniyor” dedi. Husi yetkililerinden Majed Sari ise, "Bu gıdalar artık çürümüştü ve küçük böceklerle doluydu. Hayvanlar bile yiyemezdi" ifadelerini kullandı.

Gıda yardımları kontrol noktalarında aylarca bekletildi
Yemen’deki Birleşmiş Milletler yetkilisi imha edilen gıdaların 2018 yılının Kasım ayında Taiz’in güneybatısında dağıtılmış olması gerektiğini ancak gıdaların aylarca kontrol noktasında bekletildiğini söyledi.
2019 yılının başında Husiler, Dünya Gıda Programını son kullanma tarihi geçmiş gıdaları dağıtmakla suçlamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler, suçlamaları reddetmiş ve Husileri dağıtımları engellemekle suçlamıştı.
Dünya Gıda Programı, Husilerin kontrol ettiği alanlara gıda dağıtımını kısmen askıya almıştı. Birleşmiş Milletlere göre, Ağustos ayının başında Dünya Gıda Programı ve Husiler arasında gıdaların dağıtımına müdahale edilmemesi konusunda anlaşmaya varmasının ardından gıda dağıtımları yeniden başlamıştı.
Yemen’de yaşanan kriz, ülkenin yüzde yaklaşık 80’ine denk gelen 24 milyondan fazla kişi için insani yardım ihtiyacı ile dünyanın en kötü insani krizine neden oldu.

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