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Husiler Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi gıyaben yargılamaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Husiler Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi gıyaben yargılamaya başladı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi "yabancı düşmana yardım" suçlamasıyla askeri mahkemede gıyaben yargılamaya başladıklarını duyurdu.

Husilere bağlı el-mesira.net sitesinin haberine göre, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yer alan Merkez Askeri Mahkemesinde aralarında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin de bulunduğu 11 kişinin gıyaben yargılanmasına başlandı.

Söz konusu 11 kişiye "yabancı düşmanların Yemen Cumhuriyeti topraklarına girişini kolaylaştırmak ve düşmana asker desteği sağlamak" suçlaması yöneltilen davada, mahkemenin, "suçluların askeri birimler aracılığı ile tekrar ilan edilmesine ve uygun şekilde duruşma salonuna getirilmesine" karar verdiği aktarıldı.

Ayrıca, sanıkların 3 Kasım'da yapılması planlanan bir sonraki duruşmaya katılmamaları durumunda askeri ceza muhakemesi usulünce haklarında yeni bir dava açılacağı belirtildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurabbi Mansur Hadi Husi Yemen

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