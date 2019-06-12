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Husiler, Yemen ortalarında El Beyda’yı bombaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yemen’de meşru hükümete karşı ayaklanan ve başkent Sana’yı ellerinde bulunduran Husiler, Yemen’in orta kesiminde hükümet kuvvetlerinin kontrolünde bulunan El Beyda’nın doğu kesimini bombaladıklarını, ölü ve yarılıların bulunduğunu açıkladı.Husiler, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’Zelzele 1’ adını verdikleri el yapımı, 3 kilometre menzilli 2 roketin El Beyda’nın doğu kesimindeki askeri merkeze saldırı düzenlediklerini, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri askerlerini zayiat verdirdiklerini duyurdu.

Yemen’de meşru hükümete karşı ayaklanan ve başkent Sana’yı ellerinde bulunduran Husiler, Yemen’in orta kesiminde hükümet kuvvetlerinin kontrolünde bulunan El Beyda’nın doğu kesimini bombaladıklarını, ölü ve yarılıların bulunduğunu açıkladı.
Husiler, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’Zelzele 1’ adını verdikleri el yapımı, 3 kilometre menzilli 2 roketin El Beyda’nın doğu kesimindeki askeri merkeze saldırı düzenlediklerini, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri askerlerini zayiat verdirdiklerini duyurdu. Husiler ayrıca, El Beyda’nın doğu kesiminde bulunan Makiras askeri tesislere de roket saldırısı düzenlediklerini söyledi.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, Husilerin Yemen meşru hükümetine karşı ayaklanıp başkent Sana’yı ele geçirmesinin ardından 26 Mart 2015’ten beri Husilere karşı Yemen hükümet ordusuna destek sağlıyor.
Yemen’de 4 yıldan fazla süren iç savaşta yüz binlerce insan evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin alt yapısı tahrip olurken, binlerce sivil hayatını kaybetti. Yemen halkı açlık ve salgın hastalıkla mücadele ederken uluslararası kuruluşlar yardım etmeye devam ediyor.

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