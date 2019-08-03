MARİB (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, dün Hacce ilinde düzenledikleri saldırıda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde bulunan 14 Sudan askerinin hayatını kaybettiğini, 9 askerin yaralandığını iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Hacce ilinin Hayran bölgesi yakınlarındaki et-Tıyne köyünde yeni kurulan ve Sudanlı askerlerin bulunduğu kampa roketli saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırıda 14 Sudanlı askerin öldüğünü, 9 askerin yaralandığını öne sürdü.

Konuya ilişkin Sudanlı makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri bünyesindeki Sudan kuvvetlerinin sayısına ilişkin bilgi verilmemekle birlikte daha önce yapılan açıklamalarda, Hartum yönetiminin Yemen'e 6 bin savaşçı göndermeye hazır olduğu kaydedilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

