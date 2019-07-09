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Husilerden Abha Havalimanı'na saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 01:31 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı İHA ile vurduğunu duyurdu - Arap koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir iHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'ndaki bazı noktaları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldı.

Husilere ait El-Mesira Televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Abha Havalimanı'ndaki askeri noktalar ile savaş uçaklarının park alanlarının vurulduğu ve havalimanında uçuşların aksadığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının haberinde ise Husilere ait olduğu düşünülen bir İHA'nın etkisiz hale getirilmesinden sonra havalimanındaki uçuş trafiğinin eski haline döndüğü ifade edildi.

- Husilerin gönderdiği İHA düşürüldü

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'a attığı bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, düşürülen İHA'nın Abha'ya düzenlenen saldırıda kullanılan İHA olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Husilerin son dönemde Suudi Arabistan'daki hedeflere İHA ve orta menzilli füzelerle düzenlediği saldırılarda artış yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Abha Husiler

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