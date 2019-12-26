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  4. Husiler'den "BAE'nin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğu" iddiası

Husiler'den "BAE'nin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğu" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:35 | Son Güncelleme

Husiler'den "BAE'nin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğu" iddiası

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin Kızıldeniz'de Yemenli balıkçıları alıkoyduğunu iddia etti.

Husilere ait El-Mesire televizyonuna konuşan Husilere bağlı hükümetin Deniz Ürünleri Bakanı Muhammed ez-Zubeyri, "Kızıldeniz'deki BAE gemisi Yemenli balıkçıları alıkoymak için yüzen bir hapishane gibi kullanılıyor." dedi.

BAE'nin Yemenli balıkçıları alıkoyduğunu söyleyen Zubeyri, söz konusu balıkçıların kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığıyla birlikte bir komisyon kurduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Zubeyri ayrıca Yemenli balıkçılara yönelik bu tür eylemleri kınayarak, uluslararası topluma "BAE'nin Kızıldeniz'deki korsanlığının engellenmesi" çağrısında bulundu.

BAE'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile Yemen'in önemli bir kısmını kontrolü altında tutuyor.

Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor..

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed ez-Zubeyri Yemen

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