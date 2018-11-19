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Husilerden "barış" girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 03:54 | Son Güncelleme

Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'ye füze atılmasına son verilmesi için girişim başlattı

RİYAD (AA) - Yemen'de Husiler, ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulundu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen resmi makamlarını, Suudi Arabistan, BAE ve diğer müttefiklere yönelik füze ve insansız hava araçları kullanımını durdurmaya çağırdı.

Husi, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri barış istiyorsa adil ve onurlu bir barışın sağlanması için bütün cephelerdeki askeri operasyonları durdurmaya da hazır olduklarını" ifade etti.

Söz konusu girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in insansız hava araçları ve füze kullanımına son verilmesi talebini yerine getirmek, barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemek ve Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesinin gerekçesini ortadan kaldırmak için başlatıldığı kaydedildi.

Husilerin girişimiyle ilgili olarak koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Husiler Koalisyon Güçleri

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