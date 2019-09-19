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Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

19.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin vurulmasının ardından İran'la yaşanan gerilim sürerken, saldırıları üstlenen Husi milislerden Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan bir açıklama geldi. Milislerin sözcüsü Yahya Sarya, "BAE içinde birçok noktayı hedef olarak belirledik" dedi.

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Yemen'deki savaşın taraflarından, İran destekli Husi milislerin sözcüsü Yahya Sarya, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan bir konuşma yaptı:

"Emirlik rejimi, size söylüyoruz, tek bir operasyonumuz size çok pahalıya mal olur. Pişman olursunuz. Evet, komutanımız önümüzdeki günlerde ya da haftalarda silahlı güçlerimize bu yönde bir emir verirse pişman olursunuz. Bugün ilk kez açıklıyoruz: BAE sınırlarında, kapsama alanımız içinde olan onlarca hedefimiz var. Bazıları Abu Dabi'de ve her an saldırılabilir konumda."

Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerinden ikisine yönelik düzenlenen ve dünya petrol arzını da etkileyen saldırıları Husi milisler üstlenmişti.

Ancak Suudi Arabistan ve ABD, saldırının Husiler tarafından değil, doğrudan İran tarafından yapıldığını savunuyor.

İran ise iddiaları reddediyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el Malki, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında saldırının Yemen'den gelmesinin mümkün olmadığını, Husilerin İran'ın yaptıklarının üzerini örttüğünü söylemişti.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Suudi Arabistan'a destek verdiği gerilim sürerken, Husiler bu kez BAE'yi tehdit etti.

Yemen'deki iç savaşta Husilere karşı savaşan BAE'de birçok bölgeyi tespit ettiklerini ve "hedef olarak belirlediklerini" söyleyen Sarya "Bugün silahlı güçlerimiz rekor sürede insansız hava aracı üretebilir. Silahlı kuvvetler, her gün bir insansız hava aracı yapabilme kapasitesine eriştiğini kanıtladı." dedi.

"[BAE'nin] Saldırganlığına yanıt vermekten çekinmeyiz. Saldırgan ülkelerin sınırları içindeki tüm meşru hedeflere yönelik adım atma hakkımızı kullanacağız."

BAE YEMEN'DEKİ SAVAŞTA AKTİF ROL OYNUYOR

Yemen'de 2015'in Mart ayından bu yana süren ve iç savaşa dönen çatışmalarda, Husi hareketi ülkenin en büyük şehirlerinin olduğu bir kısmını kontrolü altına aldı.

İsyancıları İran'ın "taşeronu" olarak gören, İran'ın bölgedeki en büyük rakipleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 Arap ülkesi, Husilere karşı savaşan gruplara destek vermeye başladı.

BAE'nin desteği ise genişledi ve emirlik, kendi silahlı güçlerini de Yemen'de konuşlandırdı.

Ülkedeki savaşı sonlandırmak için yapılan müzakere girişimleri şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

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Husi Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan hedef alanı

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