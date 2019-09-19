Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Yemen'deki savaşın taraflarından, İran destekli Husi milislerin sözcüsü Yahya Sarya, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan bir konuşma yaptı:

"Emirlik rejimi, size söylüyoruz, tek bir operasyonumuz size çok pahalıya mal olur. Pişman olursunuz. Evet, komutanımız önümüzdeki günlerde ya da haftalarda silahlı güçlerimize bu yönde bir emir verirse pişman olursunuz. Bugün ilk kez açıklıyoruz: BAE sınırlarında, kapsama alanımız içinde olan onlarca hedefimiz var. Bazıları Abu Dabi'de ve her an saldırılabilir konumda."

Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerinden ikisine yönelik düzenlenen ve dünya petrol arzını da etkileyen saldırıları Husi milisler üstlenmişti.

Ancak Suudi Arabistan ve ABD, saldırının Husiler tarafından değil, doğrudan İran tarafından yapıldığını savunuyor.

İran ise iddiaları reddediyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el Malki, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında saldırının Yemen'den gelmesinin mümkün olmadığını, Husilerin İran'ın yaptıklarının üzerini örttüğünü söylemişti.