Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurduğu Yemen heyetinin "Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair" raporunun "noksan olduğunu ve koalisyonun işlediği vahşetin sadece küçük bir kısmını yansıttığını" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıklanan BM heyeti raporunun içeriği konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti.

BM raporunun "noksan olduğunu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği vahşetin sadece küçük bir kısmını yansıttığını" öne süren Abdusselam, BM'ye "Yemen konusunda daha fazla soruşturma yapma ve güvenilirliğe, doğru bilgiye dikkat etme" çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde geçen aralık ayında Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin raporu dün açıklanmıştı.

Raporda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.