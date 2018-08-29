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Husilerden BM'nin Yemen raporuna "noksan" eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

Husilerden BM'nin Yemen raporuna "noksan" eleştirisi

Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) kurduğu Yemen heyetinin "Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair" raporunun "noksan olduğunu ve koalisyonun işlediği vahşetin sadece küçük bir kısmını yansıttığını" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıklanan BM heyeti raporunun içeriği konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti.

BM raporunun "noksan olduğunu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği vahşetin sadece küçük bir kısmını yansıttığını" öne süren Abdusselam, BM'ye "Yemen konusunda daha fazla soruşturma yapma ve güvenilirliğe, doğru bilgiye dikkat etme" çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde geçen aralık ayında Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik heyetin raporu dün açıklanmıştı.

Raporda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) tecavüz, işkence, ortadan kaybolma ve yaşam hakkından mahrum etme gibi savaş suçları işlemiş olabileceğine dair makul gerekçeler olduğu vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanan raporda, "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu." ifadesine yer verilmişti.

Ayrıca Yemen hükümeti ile koalisyondan Suudi Arabistan ve BAE güçlerinin bazı mensuplarının uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğine vurgu yapılarak bu kişilerin "ayrım", "orantı" ve "önlem" ilkelerini ihlal etmek suretiyle Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu bildirilmişti.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarılan raporda, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine işaret edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler SANA Yemen

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