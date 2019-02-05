İSTANBUL (AA) - Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir Murtada, ellerinde, aralarında yüksek rütbeli subayların da yer aldığı Suudi Arabistanlı esir askerlerin bulunduğunu ileri sürdü.

Rusya merkezli Rusya el-Yevm televizyon kanalına konuşan Murtada, ellerindeki Suudlu esirlerin geleceğinin, yurt içinde ve dışında karşı tarafın elindeki Husi esirlerin geleceğine bağlı olduğunu söyledi.

Bu durumun ilk ve son sorumlusunun Arap koalisyonuna önderlik yapan Suudi Arabistan olduğunu ifade eden Murtada, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin açıklamalarına göre, geçen salı günü 7 Husi esire karşılık serbest bırakılan Suudi Arabistanlı bir asker Riyad'a ulaşmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, Esir Takası Denetleme Komitesi'nin bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanacağı belirtilmişti.

Griffiths'in ofisi ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) başkanlığını yaptığı komitede, Yemen hükümeti ile Husilerin temsilcilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Griffiths ile ICRC Başkanı Peter Maurer'in ilk gün toplantılarının bir kısmına katılacağı kaydedilmişti.