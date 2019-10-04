Husilerden Hudeyde Limanı iddialarına yanıt

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin en önemli limanı Hudeyde'yi askeri amaçlarla kullandıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Husilerin kontrolü altındaki Kızıldeniz Limanları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde Limanı'nın askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bu iddialarla, "devam eden saldırılarını ve Yemen limanlarına yönelik ablukayı" haklı çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmiş olmasına rağmen petrol ürünleri taşıyan 13 geminin bir aydan uzun süredir Hudeyde Limanı'na girişini engellediği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husileri, Hudeyde Limanı'nı askeri amaçlarla kullanma ve İran'ın gönderdiği silahlara bu liman üzerinden ulaşmakla suçluyor.

Yemen'in en büyük ve en önemli limanı Hudeyde, ülkeye giren ithalat ürünleri ve gıdanın yüzde 70'ini karşılıyor.