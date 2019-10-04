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Husilerden Hudeyde Limanı iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler, "Suudi Arabistan'ın gündeme taşıdığı, Hudeyde Limanı'nın askeri amaçlarla kullanıldığı" yönündeki iddiaları yalanladı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin en önemli limanı Hudeyde'yi askeri amaçlarla kullandıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Husilerin kontrolü altındaki Kızıldeniz Limanları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde Limanı'nın askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bu iddialarla, "devam eden saldırılarını ve Yemen limanlarına yönelik ablukayı" haklı çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmiş olmasına rağmen petrol ürünleri taşıyan 13 geminin bir aydan uzun süredir Hudeyde Limanı'na girişini engellediği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husileri, Hudeyde Limanı'nı askeri amaçlarla kullanma ve İran'ın gönderdiği silahlara bu liman üzerinden ulaşmakla suçluyor.

Yemen'in en büyük ve en önemli limanı Hudeyde, ülkeye giren ithalat ürünleri ve gıdanın yüzde 70'ini karşılıyor.

- Stockholm Anlaşması'nda yaşanan ihtilaflar

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Hudeyde Husiler Stocholm Anlaşması Suudi Arabistan Yemen

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