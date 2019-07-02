HABER

Husilerden Hudeyde'deki liman gelirlerine ilişkin teklif

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 03:27 | Son Güncelleme

Husilerden Hudeyde'deki liman gelirlerine ilişkin teklif

MARİB (AA) - Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetindeki üç limanın gelirlerinin ülkedeki memur maaşlarına tahsis edilmesi teklifinde bulundu.

Husilere bağlı haber ajansına göre Husilerin kontrolündeki Yüksek Siyasi Konsey'in açıklamasında, atılan bu adımın, Stokholm'de varılan mutabakat çerçevesine uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hudeyde, Res İsa ve Salif limanları gelirlerinin, Yemen Merkez Bankası'nda açılacak özel bir hesaba aktarılması çağrısı yapılarak, bunların ülkedeki tüm memur maaşlarının ödenmesine harcanması istendi.

Stokholm mutabakatında, ülkenin tüm gelirlerinin her iki taraftan memur maaşlarına harcanması konusunun yer aldığı hatırlatıldı.

Husilerin bu çağrısına Yemen hükümetinden henüz bir cevap gelmedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) pazar günü açıklanan raporunda, yaklaşık 3 yıldır, aralarında doktor ve sosyal hizmet uzmanı memurların da olduğu 1 milyon 250 bin kamu görevlisine maaş verilemediği kaydedilmişti.

Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, söz konusu limanların gelirlerine ilişkin, geçen mayısta Ürdün'ün başkenti Amman'da taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşmişti. Ancak yapılan oturumlardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
OPEC Üretimi Kısma Kararını 9 Ay Daha UzattıOPEC Üretimi Kısma Kararını 9 Ay Daha Uzattı
Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler memur maaşları Yemen

En Çok Okunan Haberler

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!

Önündeki boşluğu fark edemedi! 9 kattan yere çakıldı!

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Ankara'da sokak ortasında kanlı infaz!

Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı!

Amcasının kalbini kırdığı için intihara kalkıştı!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!

Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.