Husilerden Hudeyde'deki liman gelirlerine ilişkin teklif

MARİB (AA) - Yemen'de Husiler, Hudeyde vilayetindeki üç limanın gelirlerinin ülkedeki memur maaşlarına tahsis edilmesi teklifinde bulundu.

Husilere bağlı haber ajansına göre Husilerin kontrolündeki Yüksek Siyasi Konsey'in açıklamasında, atılan bu adımın, Stokholm'de varılan mutabakat çerçevesine uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hudeyde, Res İsa ve Salif limanları gelirlerinin, Yemen Merkez Bankası'nda açılacak özel bir hesaba aktarılması çağrısı yapılarak, bunların ülkedeki tüm memur maaşlarının ödenmesine harcanması istendi.

Stokholm mutabakatında, ülkenin tüm gelirlerinin her iki taraftan memur maaşlarına harcanması konusunun yer aldığı hatırlatıldı.

Husilerin bu çağrısına Yemen hükümetinden henüz bir cevap gelmedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) pazar günü açıklanan raporunda, yaklaşık 3 yıldır, aralarında doktor ve sosyal hizmet uzmanı memurların da olduğu 1 milyon 250 bin kamu görevlisine maaş verilemediği kaydedilmişti.

Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, söz konusu limanların gelirlerine ilişkin, geçen mayısta Ürdün'ün başkenti Amman'da taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşmişti. Ancak yapılan oturumlardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

