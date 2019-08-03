HABER

Husilerden Necran askeri hava alanına füze saldırı iddiası: “Onlarca ölü”

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yemen’den meşru hükümete karşı savaşan Husiler, Suudi Arabistan’ın güneybatı kesimine bulunan Necran askeri hava alanına insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini ve onlarca kişiyi öldürdüklerini iddia etti.Husisi askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sari bir basın açıklaması yaparak, "Füze güçleri Suudi Arabistan’ın Necran askeri barakalarına Bedr sınıfı bir balistik fırlattı.

Yemen’den meşru hükümete karşı savaşan Husiler, Suudi Arabistan’ın güneybatı kesimine bulunan Necran askeri hava alanına insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini ve onlarca kişiyi öldürdüklerini iddia etti.
Husisi askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sari bir basın açıklaması yaparak, "Füze güçleri Suudi Arabistan’ın Necran askeri barakalarına Bedr sınıfı bir balistik fırlattı. Füze kesinlikle hedefine ulaştı ve onlarca kişi öldü ve yaralandı. Olay Suudi ordusunda büyük paniğe yol açtı” dedi. Yahya Sari yaralıların Necran hastanelerine kaldırıldığını söylerine ekledi. Suudi yetkililer füze saldırısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Husilerin açıklaması, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu tarafından Husilerin hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için bir seri saldırı sonrası geldi.
Bu arada, Husi hareketinin Suudi Arabistan şehirlerindeki askeri üsler, enerji santralleri, hava alanlarına yönelik insansız hava saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar15 Temmuz şehidinin mezarındaki demir korkulukları çaldılar
Amcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdüAmcasının oğlunu traktörle ezerek öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.